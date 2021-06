Schulverkauf bringt Stadt Wörgl Beschwerde ein

GR Iris Kahn und GR Richard Götz (Wörgler Grüne) kritisieren den Verkauf der alten Musikschule in Wörgl.

Wörgl – Sie soll Ersparnisse und Transparenz bringen, die Bündelung der städtischen Betriebe in einer Unternehmensgruppe. So warben BM Hedi Wechner (Liste Wechner), Stadtamtsdirektor Philipp Ostermann-Binder und ein Steuerexperte bei der Gemeinderatssitzung erfolgreich für die Gründung der Stadtholding GmbH und Wergel AG. Doch die Wörgler Grünen hegen Zweifel am finanziellen Nutzen der Umstrukturierung und orten Autokratisierung.