Hallenbad in der Höttinger Au ist laut Beirat „essenziell“

Derzeit gibt es kontroversielle Diskussionen um die Schließung des Hallenbades in der Höttinger Au.

Innsbruck – Über 1700 haben bis gestern unterschrieben – die Petition für den Erhalt des Hallenbades Höttinger Au hat in den letzten Wochen starken Zulauf bekommen. Gegen die Schließung spricht sich nun auch der städtische Beirat für Großprojekte aus, wie die Klubobfrau der Innsbrucker Grünen, Janine Bex, betont. Es geht um den Bau einer neuen Schwimmhalle mit einem seit Langem geforderten 50-Meter-Becken am Tivoli.

„Der Beirat vertritt die Auffassung, dass für die Versorgung der Bevölkerung im Westen Innsbrucks der Standort Höttinger Au essenziell ist und daher nicht aufgegeben werden sollte“, sagt Bex. Für die Grünen sei die Schwimmhalle am Tivoli, die 20 Mio. Euro kosten würde, darüber hinaus auch angesichts des Schuldenstandes der Stadt nicht vertretbar. „Wer für die 50-Meter-Schwimmhalle eintritt, muss der Bevölkerung im Westen von Innsbruck mit den vielen Bildungseinrichtungen aber auch sagen, dass in der Konsequenz das Hallenbad Höttinger Au geschlossen werden müsste“, so Bex.