Motorradfahrer rutschte in Innsbruck auf nasser Straße aus: schwer verletzt

Innsbruck – Bei einem Unfall auf regennasser Straße wurde am Freitag ein 28-jähriger Motorradfahrer in Innsbruck schwer verletzt.

Der Österreicher war gegen 19.15 Uhr in der Höttinger Auto in östliche Richtung unterwegs. Plötzlich rutschte er auf einer Straßenbahnschiene aus und kam zu Sturz. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde nach Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)