Walders Anwältin: „Freude, dass Verfahren fortgesetzt wird“

Die Vorgeschichte: Köll hatte in einem offenen Brief behauptet, man müsse an der Handschlagqualität Walders zweifeln. Die Rede war außerdem von beinahe schon handgreiflichen Auseinandersetzungen, von harschen Beleidigungen und Kompetenzüberschreitungen. Daraufhin beantragte Walders Anwältin eine einstweilige Verfügung gegen Köll bzw. den Krankenhausverband. Das Ziel: Köll soll diese Behauptungen widerrufen und in Zukunft nicht mehr aufstellen. Das Landesgericht Innsbruck erließ diese einstweilige Verfügung, doch das Oberlandesgericht hob sie auf Antrag von Anwalt Johannes Hibler wieder auf und verwies die Causa zurück an das Landesgericht. (TT, co)