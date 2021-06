Alpine Vereine appellieren: „Haltet die Berge sauber“

Innsbruck – Mit der steigenden Zahl an Erholungssuchenden in den alpinen Landschaften nimmt auch das achtlose Wegwerfen von Müll zu. Leere Aludosen, Plastikflaschen, Zigarettenstummel oder Reste von Plastikverpackungen belasten nicht nur die Umwelt: Die verbliebenen Reste gelangen irgendwann wieder in den Kreislauf der Natur, in die Nahrungskette und manchmal auch in den menschlichen Körper – dorthin, wo niemand diese Stoffe haben will. Anlässlich des Weltumwelttages am 5. Juni wenden sich deshalb der Österreichische Alpenverein, die Naturfreunde und der Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ) mit einem Appell an die Bergbegeisterten: „Haltet die Berge sauber!“ Was nach oben getragen werde, müsse auch wieder den Weg ins Tal finden – und zwar im eigenen Rucksack oder Müllbeutel.