Felssturz bei Maria Brettfall: Verletzte auf dem Weg der Besserung

Strass i. Z. – Die 35-jährige deutsche Urlauberin, die vorgestern auf einer Wanderung mit ihrer Familie zur Kirche Maria Brettfall in Strass bei einem Felssturz schwer verletzt wurde, befindet sich auf dem Weg der Besserung. Das teilte der leitende Oberarzt des Kufsteiner Bezirkskrankenhauses, Volker Steindl, auf Anfrage der TT mit. Die Mutter, die mit ihrem Mann und den zwei Kindern auf dem Wanderweg unterwegs war, war am Donnerstag mit einem offenen Unterarmbruch und einer Rissquetschwunde am Bein ins Kufsteiner Krankenhaus gebracht worden. „Sie wurde sofort operiert, ist stabil und braucht nun nur noch leichte Schmerzmittel“, informiert Steindl. Sie brauche keinen Gips und dürfte keine bleibenden Schäden zurückbehalten.