„Epicentro“ von Hubert Sauper: Imperiale Inselträume, junge Propheten

Innsbruck – Hubert Saupers Essay-Film „Epicentro“ ist eine Erkundungsreise ins Herz des amerikanischen Imperialismus. Und dessen Anfänge findet der für „Darwin’s Nightmare“ Oscar-nominierte Dokumentarist ausgerechnet in Havanna. Der Weltbürger Sauper mit Wurzeln in Tirol und Kärnten und einer Wahlheimat in Frankreich begibt sich damit in ein Land und dessen Hauptstadt, die spätestens seit der Revolution gegen die Batista-Diktatur zu einer Projektionsfläche im In- und Ausland wurde. Kein Land außer Kuba musste und muss für so viel fremde und eigene Imaginationen herhalten. Kein Land außer den Vereinigten Staaten von Amerika vielleicht. Entlang der Beziehung der Insel zum großen Nachbarn dreht sich die Doku um Utopie und kulturelle Eroberungen, um Tourismus und Disneyland und um die Rolle, die das Kino dabei spielt, als massenhypnotische Propaganda und „Autopropaganda“. Dabei ist nicht in erster Linie die altbackene Propaganda des Castro-Regimes im Fokus, sondern vor allem die der USA mit ihrem schiefen Amerikanischen Traum als Exportschlager der kapitalistischen Weltwirtschaft. Dahinter steckt wie auch in Kuba ein utopisches Phantasma.