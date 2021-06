Mazda2 als Mildhybrid: Initiation in den Kodo-Kult

Grieß im Sellrain – „Jinba Ittai“, das ist nicht etwa eine geheime Initiationsformel, um in den Bund der Mazda-Fahrer aufgenommen zu werden. Vielmehr steckt hinter diesem japanischen Wort ein wesentlicher Teil der Philosophie der Autoschmiede mit Hauptsitz im Süden Japans. „Jinba Ittai“ steht für die Einheit aus Pferd und Reiter im japanischen Bogenschießen, also ein historischer Begriff voll kultureller Bedeutung. Und genau dieses Bild schreibt sich Mazda auf die Fahnen – neben der bekannten und über die letzten Jahre sehr prägenden Kodo-Designmaxime.

Die Einheit von Fahrzeug und Fahrer, das wollen die Japaner auch bei ihrem Kleinsten herstellen: Der Mazda2 kommt mit dem aktuellen Facelift unverkennbar in der Optik der Marke daher und bringt unter anderem mit einer Mildhybrid-Variante auch Innovationen unter der Haube mit an Bord.

Außen also alles im Sinne von „Kodo – Soul of Motion“. Mazda schwärmt in der Beschreibung seines Kleinen, dass die Linienführung und das Karosseriedesign „selbst im Stillstand den Eindruck von Bewegung“ schaffen. Zugegeben, das klingt etwas abstrakt, Fakt ist aber, dass der Mazda2 ein Fescher ist, der es auf seine eigene Art und Weise schafft, die beschriebene Dynamik und Sportlichkeit mit der richtigen Portion Eleganz zu kombinieren. Die neuen 16-Zoll-Felgen unterstützen den geschärften Look natürlich, die weiße Lackfarbe strahlt zwar gerade an Sonnentagen (und nach einem Waschstraßenbesuch) eine besondere Reinheit und Frische aus, das klassische Mazda-Rot stünde aber auch dem Baby-Mazda wohl besser. Aber Geschmäcker sind verschieden, die objektive Wahrheit ist: Beim neuen Exterieur-Design haben die Japaner ziemlich viel richtig gemacht. Matrix-Voll-LED-Scheinwerfer, damit es hier wieder um harte Fakten geht.