SUV Yaris Cross: Toyota mit 10-Jahres-Garantie

Zur Überbrückung hat Toyota Austria immerhin zwei Maßnahmen umgesetzt: Kürzlich wurde der Yaris Cross in einer Art Roadshow bei einigen Händlern präsentiert, in Tirol war es das Innsbrucker Autohaus Ellensohn in der Haller Straße. Dort konnten Interessierte auf Tuchfühlung mit dem attraktiven Fahrzeug gehen. Zudem besteht nunmehr die Möglichkeit, den Yaris Cross zu reservieren – und zwar abgestimmt auf zwei „Top-Ausstattungsstufen“. Den Fronttriebler mit Elegant-Ausstattung gibt es ab 28.310 Euro, die Premiere Edition mit Allradantrieb ab 33.490 Euro. Noch nicht verfügbar ist die Einstiegsvariante, hier ist aber mit einem Basispreis von weniger als 20.000 Euro zu rechnen.