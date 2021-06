Caddy, T6.1 und Crafter von VW: Spaß-, Sport- und Spiel-Gesellen

Ob für den Urlaub in der Region oder am anderen Ende der Welt: VW-Nützlinge liefern die Basis für Freizeit-, Reise- & Abenteuer-Mobile.

Dem leistet die Nutzfahrzeug-Abteilung von Volkswagen ohnehin schon seit geraumer Zeit Vorschub, mit konventionell gefertigten Freizeit-Gefährten, unter dem Fernweh-trächtigen Sammelnamen California. Mit Erfolg, und damit heftet sich der Konzern Reisemobil-Kompetenz auf die Fahnen. Baubasis dafür ist die Leichtnutzfahrzeuge-Kollektion, der Caddy, der aktuelle Transporter und der Crafter. Sie werden in unterschiedlichen Ausbaustufen in Hannover fit auf Spaß-, Sport- und Spiel-Geselle getrimmt, Wild-Camping inklusive.

Was den liebevoll „Bulli“ genannten VW-Bus betrifft, haben Eigeninterpretationen eine lange Geschichte. Die wurzelt in den ersten Tagen des über bisher sechs Generationen erfolgreichen Nützlings. Zwar stehen etliche Exemplare bereits in Museen, doch sind viel mehr davon nach wie vor im aktiven Betrieb.