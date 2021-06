Frau in der Steiermark ertrank in Wasserschacht

Maria Lankowitz – Eine 91-jährige Frau aus Maria Lankowitz (Bezirk Voitsberg) ist in ihrem eigenen Garten in einen Wasserschacht gestürzt und ertrunken. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte sich der Vorfall in der Zeit von Freitagabend bis Samstagfrüh ereignet. Der Schwiegersohn der Frau fand sie am Samstag gegen 7.30 Uhr. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nicht vor, die Staatsanwaltschaft Graz gab die Leiche zur Beerdigung frei.