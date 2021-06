Kanada stoppt überragenden Lauf der USA und zieht ins WM-Finale ein

Kanadas Mangiapane (m.) erzielte das 3:1 gegen die USA. © Gints IVUSKANS/AFP

Riga – Nach einer davor fast makellosen WM-Vorstellung bzw. sieben Siegen in Folge sind die USA am Samstag in Riga im Semifinale der Eishockey-WM gegen Erzrivalen Kanada mit 2:4 (1:1,0:1:1:2) ausgeschieden. Die Kanadier wiederum hatten die Gruppenphase nur mit Mühe überstanden und stehen nun wie 2019 im Endspiel. Der Gegner wurde ab 17.15 Uhr im Duell von Titelverteidiger Finnland mit Deutschland ermittelt. Gold und Silber werden am Sonntag (19.15 Uhr) vergeben, Bronze ab 14.15 Uhr.

In der Vorrunde hatten die US-Amerikaner gegen Kanada einen 5:1-Sieg gefeiert, im Play-off erfing sich der 26-fache Titelträger aber. Das war schon im Viertelfinale durch einen 2:1-Erfolg nach Verlängerung gegen Russland offensichtlich. Die US-Equipe war mit einem Torverhältnis im bisherigen Turnierverlauf von 27:9 in das Semifinale gegangen, in einem einzigen Match kassierte sie nun fast die Hälfte der bisherigen Tore. In der ewigen WM-Statistik gegen die USA steht es nun 42:7 für Kanada.