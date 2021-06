E-Bike prallte in Reutte gegen Auto: 15-Jähriger wurde verletzt

Reutte – Am Samstagmittag ist in Reutte ein 15-Jähriger bei einem Unfall verletzt worden. Eine Frau fuhr gegen 11.30 Uhr mit ihrem Pkw aus der Tiefgarage einer Wohnanlage. Die 33-Jährige hielt ihr Fahrzeug an der Schnittkante zu der Tiefgaragenausfahrt aufgrund einer Sichtbeeinträchtigung (Mauer) an. In diesem Moment kam der 15-Jährige mit seinem E-Bike zu dieser Stelle.