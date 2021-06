Vandalen besprühten Gebäude in Lienz und Innsbruck mit NS-Symbolen

Lienz, Innsbruck – In Lienz und Innsbruck wurden in der Nacht auf Samstag mehrere Gebäude mit NS-Symbolen verunstaltet. Wie die Polizei beschreibt, besprühten unbekannte Täter in Lienz die Stadtsaalpassage, eine Bank, ein Kino sowie die Schule in Lienz mit roter Farbe und mehreren nach dem Verbotsgesetz verbotenen Symbolen. Bislang konnten der oder die Täter noch nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Inspektion Lienz unter der Nummer 059133 / 7230.