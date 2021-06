Umfrage ergibt gemischtes Zeugnis für das Leben in Tirol

Das Leben in Tirol wird von weiten Teilen der Bevölkerung als sehr positiv gesehen, bei verschiedenen Punkten gibt es aber Verbesserungs-Potenziale.

Innsbruck – Wohin soll Tirol in den nächsten Jahren nach der Corona-Krise steuern? Beim vom Land und der Lebensraum Tirol Holding initiierten „Perspektivenforum“ sollen in der kommenden Woche Entwicklungen bis zum Jahr 2030 in den Bereichen Gesundheit, Tourismus, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit und Kultur diskutiert und konkrete Projekte präsentiert werden.