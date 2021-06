Bergwerk im Stanzertal: "Das spannende ist, dass wir relativ wenig wissen"

St. Anton am Arlberg – Vermutlich gab es in diesem Gebiet schon im 13. Jahrhundert einen Eisenbergbau. Das Bergwerk Gand, in dem einst die Knappen schürften, wird seit 2017 zugänglich gemacht – Schauhütten und -tafeln erzählen die Geschichte, das Knappenloch und der Markusstollen wurden zugänglich gemacht. Die Arbeiten werden noch fortgesetzt, bis – so hoffen alle Akteure – eine große Kaverne gefunden wird.