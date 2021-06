Letzter ÖFB-Test vor der EM: Es ist Zeit für ein starkes EURO-Signal

Innsbruck, Wien – Es sind im ÖFB-Team wieder alle Mann an Bord, neben Arnautovic ist auch Mainz-Legionär Karim Onisiwo einsatzbereit. Foda hat heute die Qual der Wahl und will auch ein bisschen mit den Kräften jonglieren, wie er es bereits bei der 0:1-Niederlage in England mit sechs Wechseln nach der Pause gemacht hat.