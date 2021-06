Raiders gewannen unter Blitz und Donner bei Comeback im Tivoli

Innsbruck – Nach der Rückkehr der Zuschauer am letzten Wochenende (noch im American Football Zentrum) stand für die Swarco Raiders gestern ein weiteres Comeback an: und zwar jenes in der eigentlichen Heimstätte, dem Tivolistadion. Vor dem lange vermissten Heimpublikum hatten die Gastgeber beim AFL-Match gegen die Danube Dragons gestern lange Zeit Mühe, gewannen am Schluss aber klar und verdient mit 24:7 (10:7).