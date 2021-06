Kein Tag für Tiroler Teams: Vier Niederlagen in der Bundesliga

Telfs – „Der Birkenberg rockt, gewinnt eure Partien“, kündigte Sportwart Dietmar Härting voller Zuversicht das erste Heimspiel der Telfer Herren in der 1. Bundesliga an. Aber nicht Sandro Kopp und Co., sondern die Salzburger zogen im „Kellerderby“ zwischen dem TC Telfs und dem UTC Radstadt alle Tennis-Register, servierten zu einem uneinholbaren 5:1 nach den Singles. Endstand: 3:6.