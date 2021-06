Judo-WM im Schatten von Olympia: Zwei Herzen schlagen in der Brust von Graf

Budapest – Es gibt nichts Aufregenderes und Schöneres als eine Judo-Weltmeisterschaft. Sollte man meinen. Bei der Tirolerin Bernadette Graf schlagen derzeit aber zwei Herzen in der Brust. Neben der WM in Budapest (ab heute) steht in nur sechs Wochen das Olympia-Turnier in Tokio an. Zwei Höhepunkte so knapp hintereinander, da gilt es umso mehr, Ruhe zu bewahren.