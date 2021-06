82-jähriger Mann fiel in Grube und starb an Genickbruch

Schrattenthal – Ein tödlicher Freizeitunfall hat sich in der Gemeinde Schrattenthal (Bezirk Hollabrunn) in Niederösterreich ereignet. Nach Angaben der Polizei suchte ein 82-jähriger Mann den Geräteschuppen seines Anwesens auf und stürzte dabei in die darin befindliche Montagegrube.