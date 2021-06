Verbot verunsichert: „Tirol ist ein Ölkessel-Land“

Konkret geht es um das Ende der Ölheizung, das in vier Etappen exekutiert werden soll: Demnach dürfen seit dem Vorjahr in Neubauten keine Ölheizungen mehr installiert werden, ab 2022 ist Öl bei einem Heizungswechsel tabu. 2025 müssen Ölkessel, die älter als 25 Jahre sind, ausgetauscht werden. Und 2035 soll es in ganz Österreich keine Ölheizung mehr geben. „Wir bemerken eine starke Verunsicherung bei den Kunden darüber, was man noch darf und was nicht mehr“, sagt Oberhuber, der von einem starken Anstieg bei den Beratungen berichtet.