Leitartikel zur „Perspektivenwoche“: Aufbruch zum Umbruch

Weiter so wie bisher? Das muss die zentrale Frage sein, wenn das politische Tirol heute (bis Freitag) in die von Landeshauptmann Günther Platter (VP) und „seiner“ Lebensraum Tirol Holding unter Geschäftsführer Josef Margreiter initiierten „Perspektivenwoche“ startet. Die Antwort erübrigt sich freilich. Weil wir sie alle kennen: nein! So wie bisher kann es in vielen Bereichen nicht weitergehen. Die Zukunft Tirols gehört über- und letztlich neu gedacht.