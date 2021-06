Hörsäle sollen wieder öffnen: Universität Innsbruck rüstet sich für Herbst

Innsbruck – Während man an den Schulen zum Präsenzunterricht zurückgekehrt ist, findet an der Stamm-Universität Innsbruck so wie an vielen anderen Universitäten auch hauptsächlich Fernunterricht statt. Die Bibliotheken waren geöffnet, Lernräume wurden eingerichtet und auch genützt. Im Herbst soll es dennoch anders laufen.