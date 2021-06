Kurz stärkt Netanyahu vor drohendem Amtsverlust den Rücken

Bundeskanzler Sebastian Kurz (l.) bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Jerusalem. (Archivbild)

Jerusalem – Angesichts des drohenden Machtverlusts erhält Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu Rückendeckung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). In einer Videobotschaft, die Netanyahu am Sonntagabend im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte, dankte Kurz „Bibi" für „die gute Kooperation im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie" und lobte dessen Erfolge beim Impfprogramm. Netanyahu kommentierte das Video mit den Worten: „Danke mein Freund Bundeskanzler von Österreich".

📽️ Video | Kurz' Videobotschaft an Netanyahu

„Du warst es, der mich zu Beginn des letzten Jahres als erster vor der massiven Gefahr des Coronavirus gewarnt hat", sagte Kurz in der undatierten Videobotschaft. Dadurch sei Österreich durch früh gesetzte, harte Maßnahmen relativ effektiv durch die erste Welle der Pandemie gekommen. Er sei „sehr beeindruckt von der Effizienz des Impfprogramms in Israel", lobte Kurz und verwies auf die im März bei einem Besuch in Israel angekündigte Kooperation bei Impfstoffforschung und -produktion. „Danke nochmal, ich schätze unsere Kooperation und Partnerschaft sehr und alles Gute nach Israel", schloss Kurz.