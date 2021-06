Drei Optionen für Schadenersatz für 96-jährigen Tiroler

Innsbruck – Der Löwenanteil der 94-Jährigen dürfte bereits über einen reibungslosen Spaziergang durch den Park erfreut sein. Nicht so Georg Engelmann. „Ich war in diesem Alter noch am Hahnenkamm wandern – zum Berghaus Tirol. Das ist eine Gehzeit von einer Stunde bergauf“, sagt der Kitzbüheler. Schmerzen habe er dabei kaum verspürt. Heute, zwei Jahre später, ist das anders: „Drei Monate nach der Wanderung habe ich mich einer Wurzelinfiltration unterzogen. Seitdem bin ich auf den Rollator angewiesen. Mein linkes Bein ist quasi gelähmt, was mich so beeinträchtigt, dass ich mir bei einem Sturz in meiner Wohnung zwei Rippen gebrochen habe.“