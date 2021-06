Gelungenes Debüt in Graz: Kommen Sport Austria Finals schon bald nach Tirol?

Graz – Nach vier Tagen mit Sport, Sport, Sport und im Endeffekt über 6000 Beteiligten ist in Graz erst mal Durchschnaufen angesagt. Die 24 Fachverbände vergaben bis gestern bei den Sports Austria Finals in rund 250 Bewerben Medaillen an ihre Besten – ein Großteil davon war live im Internet oder TV zu sehen. Auch wenn der Überblick über all die Sportarten schwerfiel, so bekam doch ein jeder seine Bühne. Ob groß oder doch etwas kleiner.