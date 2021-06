Fußgänger stürzte in Vorarlberg in geöffneten Kanalschacht

Bregenz – Ein Fußgänger ist Sonntagfrüh in Götzis (Bez. Feldkirch) in einen geöffneten Kanalschacht gestürzt. Der Mann blieb dabei unverletzt, informierte die Polizei. Unbekannte Täter hatten in Götzis zuvor mehrere Kanaldeckel entfernt. Die Polizei bittet allfällige Zeugen um Kontaktaufnahme (Tel. 059133-8157).