Sechsjähriger in Auto in USA erschossen: Verdächtige festgenommen

Orange/Los Angeles (Kalifornien) (APA/dpa) - Rund zwei Wochen nach Schüssen auf ein fahrendes Auto auf einer Schnellstraße in der kalifornischen Stadt Orange, durch die ein Sechsjähriger ums Leben kam, sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Ein 24-Jähriger und eine 23-Jährige seien am Sonntag in der rund 13 Kilometer südwestlich gelegenen Stadt Costa Mesa in Gewahrsam genommen worden, teilte die Autobahnpolizei mit. Der Fall hatte landesweit Entsetzen und Empörung ausgelöst.