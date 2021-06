„Vetto“ – Tiroler Physio spielte beim ÖFB auch schon den Friseur

Seit 2003 beim ÖFB und seit 2006 absolute Stammkraft beim A-Team – Tirols Physiotherapeut Michael Vettorazzi legte in all den Jahren nicht nur Hand an (wie oben bei Aleksandar Dragovic), sondern drehte auch mit David Alaba seine Runden und wurde von Marcel Koller (u.) geherzt.

Völs – Vorweg: Das Treffen in seiner Praxis in Völs fand statt, noch ehe Michael Vettorazzi in Bad Tatzmannsdorf beim ÖFB-Team in die Corona-Blase einsteigen musste. Ab heute ist Tirols Physiotherapeut am Seefelder Plateau unweit seiner Heimat sozusagen der Lokalmatador.