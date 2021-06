Blaulicht-Organisationen Lienz: Versteigerung für Kameraden in Not

Lienz – Osttirol ist wohl der einzige Bezirk Tirols, in dem die Berg- und Wasserrettung, Feuerwehr und Rotes Kreuz zusammen für ihre in Not geratenen Kameraden sorgen. Es gibt einen gemeinsamen Sozialfonds. Mit dem Geld kann unbürokratisch geholfen werden, wenn jemand während seines ehrenamtlichen Einsatzes verletzt wird oder gar sein Leben verliert.