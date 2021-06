Auto raste auf muslimische Familie zu: Vier Tote in Kanada

An der Stelle, an der die Familie getötet wurde, legten Menschen Blumen nieder.

London – Nach einer Auto-Attacke mit vier getöteten Mitgliedern einer muslimischen Familie in Kanada spricht die Polizei von einem rassistischen Tatmotiv. "Die Ermittler gehen davon aus, dass dies ein vorsätzlicher Akt war und dass die Opfer wegen ihres islamischen Glaubens zum Ziel wurden", hieß es in einer Mitteilung der Polizei in der Stadt London in der Provinz Ontario am Montag. "Es gibt Beweise dafür, dass dies eine geplante, vorsätzliche und von Hass motivierte Tat war."