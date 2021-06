Personalmangel und überraschendes Aus für PillerseeTaler Markttage

Fieberbrunn, St. Ulrich a. P. – Rund 15 Jahre lang waren sie fixer Bestandteil des Veranstaltungskalenders in Fieberbrunn und an zwei Tagen auch in St. Ulrich, jetzt kommt das überraschende Aus für die PillerseeTaler Markttage. Allerdings will man nur eine kreative Pause einlegen, wie seitens des Tourismusverbands PillerseeTal versichert wird.