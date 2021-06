ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid verlässt Chefposten noch heute

Am Montag vor einer Woche waren neue Chats von Schmid bekannt geworden, deren Inhalt für heftige Kritik der Opposition sorgte. Laut den in mehreren Medien veröffentlichten Protokollen hatte Schmid mit einer Vertrauten unter anderem darüber diskutiert, in seiner neuen Funktion den Betriebsrat „abdrehen" zu wollen („Und Betriebsrat. Weg damit."). „Das können wir nicht einfach so machen", soll ihm diese ausgerichtet haben, man müsse "auch andere Ideologien verstehen". Schmids Reaktion: „Andere Ideologien. Fu** that."