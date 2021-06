500 Stunden Programm: ORF bringt Kultursommer nach Hause

Wien – Über 500 Stunden Programm mit rund 1000 Übertragungen, Beiträgen und Dokumentationen von 50 Schauplätzen: Der ORF berichtet auch heuer wieder umfangreich von den kulturellen Höhepunkten des Sommers. Von den Salzburger und Bregenzer Festspielen über das Sommernachtskonzert bis zum Bachmann-Preis reicht die Auswahl, die ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz am Dienstag präsentiert hat. Immerhin habe Österreich das größte sommerliche Kulturangebot, „das es in Europa gibt“.

An der Salzach gibt es heuer den zweiten Teil der Jubiläumsausgabe der Festspiele zu erleben, wobei etwa Romeo Castelluccis Inszenierung von Mozarts „Don Giovanni“ (7. August) mit besonderer Spannung erwartet wird. Aber auch „Tosca“ mit Anna Netrebko (27. August) oder ein Konzert von Teodor Currentzis und seinem Orchester musicAeterna (14. August) stehen am Programm. „Das kleine Österreich ist eine Kultur-Großmacht“, unterstrich Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. Dabei spiele der ORF eine besondere Rolle. „Und als wichtigste Festspiele der Welt darf man sich auch zwei Jahre freuen, dass es einen noch gibt - und wie“, verwies sie auf das verlängerte 100-Jahr-Jubiläum.

In Tirol bittet Klassikstar Elina Garanca zur Open-Air-Gala „Klassik in den Alpen“ in Kitzbühel (18. Juli) und haben die Tiroler Festspielen Erl eine „Große Wagner-Gala“ (25. Juli) im Angebot, während in Vorarlberg natürlich die Bregenzer Festspiele mit von der Partie sind. Hier gibt es u.a. die wieder aufgenommene Seeproduktion von Verdis „Rigoletto“ zu sehen und hören (19. Juni).

„Klassik in den Alpen“ in Kitzbühel mit Mezzosopranistin Elina Garanca wird im ORF übertragen.

In Wien ist das Sommernachtskonzert der Philharmoniker (18. Juni) ebenso ein Fixpunkt wie das Donauinselfest (17.-19. September), während in Niederösterreich bereits diesen Freitag (11. Juni) mit der Sommernachtsgala aus Grafenegg Hochkarätiges aus Oper, Operette und Musical zu erwarten ist. Das Burgenland ist u.a. mit der Oper im Steinbruch vertreten, wo am 14. Juli Puccinis „Turandot“ Premiere feiern wird, in Oberösterreich wird „Klassik am Dom“ heuer zu einem TV-Konzert im Dom gemacht, wo Stargeiger David Garrett aufspielen wird (24. Juli).