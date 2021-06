IOC-Flüchtlingsteam in Tokio mit Ringer Aker Al Obaidi aus Tirol

Aker Al Obaidi, der beim RSC Inzing trainiert, tritt bei den Olympischen Spielen in Tokio an. © rsci

Tokio/Wien - Das zweite Flüchtlingsteam in der Geschichte Olympischer Spiele umfasst 29 Athleten. Einer davon ist der aus dem Irak stammende Ringer Aker Al Obaidi, der in Tirol lebt und beim RSC Inzing trainiert. Er wurde unter 56 Kandidaten aus dem Förderprogramm des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) für Tokio ausgewählt. Al Obaidi wird in Japan von Trainer Ernst Benedikt betreut.

Der 21-jährige Al Obaidi erhielt nach seiner Flucht aus dem Irak 2016 in Österreich subsidiären Schutz. "Dass Aker nun zu den Olympischen Spielen fährt, liegt nicht nur an seinem Talent und an seiner unglaublichen Motivation, sondern auch an der großartigen Unterstützung in seinem sportlichen und privaten Umfeld rund um den Ring-Sport-Club Inzing in Tirol. Wir drücken für Tokio die Daumen", sagte Christoph Pinter, Leiter von UNHCR Österreich.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Aufgrund der politischen Situation in vielen Krisenländern hatte das IOC entschieden, 2016 erstmals ein Flüchtlingsteam zu nominieren. In Rio de Janeiro waren zehn Flüchtlinge aus vier Ländern - in drei Sportarten gestartet. Das Refugee Team trat unter der olympischen Flagge an.