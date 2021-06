Erster Impact Hub Westösterreichs eröffnet heute in Tirol

„In Tirol sind in den letzten Jahren viele Initiativen entstanden, die mit unternehmerischen Ideen, gesellschaftliche Herausforderungen lösen”, sagt Mitgründerin Jana Ganzmann. Bekannte Beispiele in Innsbruck seien etwa der Bioladen Greenroot, der auf Plastikverpackungen verzichtet, oder das Café Namsa, in dem geflüchteten Menschen der Einstieg ins Arbeitsleben ermöglicht wird. Der Impact Hub Tirol soll ein Zentrum für soziale und ökologische Innovation in Innsbruck schaffen, und dabei auch in den Regionen wirken.