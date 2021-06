Innen- und Altstadtverein Innsbruck: Liebesheirat nach der Krise

Innsbruck – So ganz verstanden hat man es ja nie. Zwei Wirtschaftsvereine aus dem Zentrum der Stadt. Innenstadt- und Altstadtverein, die klar abgegrenzt die Interessen der ansässigen Unternehmer vertreten. Ja, diese Trennung sei tatsächlich „absurd“, räumt Thomas Hudovernik, Obmann des Innenstadtvereins, ein. Deshalb soll damit nun Schluss sein. Nach 40 Jahren der Koexistenz werden die beiden Vereine zusammengeführt und treten in Zukunft gemeinsam unter dem Namen „Zentrumsverein“ auf. Ein Arbeitstitel, betont Michael Perger, Obmann des Altstadtvereins. „Der Name ist nicht in Stein gemeißelt“, ergänzt Hudovernik.