Aufsichtsrat zieht Thomas Schmid als ÖBAG-Chef ab

Wunschkonzert. "Kriegst eh alles, was Du willst." Kanzler an Schmid zu dessen Wunsch nach Aufsichtsratsposten bei börsennotierten Betrieben mit Staatsbeteiligung.

Frohlockung. "Ich bin so glücklich :-)))!" Replik von Schmid an den Kanzler nach dessen beruhigenden Worten zu Aufsichtsratsposten.

Rückmeldung. "Also Schipka war fertig! (...) Er war zunächst rot, dann blass dann zittrig." Schmid zu Kurz nach seinem Treffen mit dem Bischofskonferenz-Generalsekretär und der dort geäußerten Überlegung, der Kirche Steuerprivilegien zu streichen.

Abgehobenheit. "Oh Gott. Reisen wie der Pöbel." Schmid an seine Assistentin, weil er beim Wechsel vom Finanzressort an ÖBAG-Spitze Diplomatenpass abgeben musste.