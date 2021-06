Österreich hinkt nach: Kritik aus Tirol am grünen Schmalspur-Pass

Innsbruck, Wien – In Tirol hat man sich schon in den vergangenen Wochen intensiv auf den digitalen Impfpass vorbereitet, auch was die reibungslose Meldung von negativen Corona-Tests betrifft. Zugleich gibt es gute Impffortschritte. Doch während bereits mehr als eine Million Bürger in der Europäischen Union über ein digitales EU-Impfzertifikat verfügen, hinkt Österreich beim „Grünen Pass“ noch hintennach. Der elektronische Impfpass startet Ende der Woche noch nicht für Geimpfte. Die ersten Zertifikate mit EU-konformen QR-Codes können nur für genesene und getestete Personen abgerufen werden. Das wiederum sorgt für Unverständnis, auch in den Ländern.