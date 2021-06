Von Haider bis Kickl: Der Aufstieg und Fall der Freiheitlichen

Wien – Jahrzehntelang war die FPÖ die Partei, in der sich anfangs ehemalige Nationalsozialisten zu Hause fühlten, eine Kleinpartei mit einem Wähleranteil von um die fünf Prozent. Die nationale Partei definierte sich als drittes, als nationales Lager. Mit der Machtübernahme der FPÖ durch Jörg Haider am Innsbrucker Putschparteitag 1986 begann der Aufstieg.

Kaum in der Regierung, begann der Abstieg. Korruption machte sich breit, eine Parteispaltung war die Folge. Dann war Heinz-Christian Strache an der Reihe. Der erneute Aufstieg jenseits der 20-Prozent-Marke führte in eine Koalition mit Sebastian Kurz. Der Rest ist bekannt. Ibiza, tiefer Fall, wieder Vorwürfe von Korruption. Jetzt macht sich Herbert Kickl an Werk. Er schrieb für Haider einst die oft verletzenden Slogans, entwarf für Strache den harten Kurs.