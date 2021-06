Fischler: „Geld ist da, man muss es nur mit Projekten abholen“

Innsbruck – Was die Gesundheitsindustrie angehe, sei Tirol im Vergleich zu den anderen Bundesländern sehr gut aufgestellt, meinte gestern im TT-Studio Franz Fischler. Der ehemalige EU-Agrarkommissar hat im Rahmen des Perspektiven-Prozesses, den die Lebensraum-Holding ins Leben gerufen hat, Bereiche definiert, um die man sich in den nächsten Jahren bis 2030 ganz besonders kümmern soll.

Auch Fischler versicherte, dass es nach der Perspektivenwoche vor allem darum gehe, konkrete Projekte umzusetzen. Ein Grundstein sei mit zwei Universitäten und Leitbetrieben gelegt. Es gebe auch 100 Start-ups, die im Bereich Gesundheitsindustrie tätig seien. Dieser Bereich sei sehr forschungsintensiv. Im EU-Vergleich hält Fischler Österreich, was die Förderung von Forschung betrifft, für ganz gut im Rennen. Man wolle im Forschungsbereich aufschließen zu Regionen in Europa, die mit Tirol vergleichbar seien. „Wir haben Benchmarks eingezogen, woran man erkennt, wo diese zehn Regionen heute stehen und wo Tirol steht.“ In zehn Jahren werde man anhand dieser Indikatoren sehen, was gelungen sei und was nicht.