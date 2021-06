WSG-Youngster Bauernfeind und Lauf wechseln die Arlberg-Seite

Kilian-Bauernfeind schnürt eine Saison lang in Dornbirn die Fußballschuhe.

Wattens – Als erste Amtshandlung wurden am Dienstag die beiden Perspektivspieler Kilian Bauernfeind und Stefan Lauf für eine Saison an den Vorarlberger Zweitligisten verliehen. „Wir haben Ausschau gehalten und sind sehr dankbar, dass der FC Dornbirn den Jungs eine tolle Plattform in der 2. Liga bieten kann“, schwärmte Manager Stefan Köck und hofft auf eine „Win-win-Situation“ für beide Seiten – und gab seinen „Fohlen“ noch etwas mit auf den Weg: „Es geht nicht darum, woanders zu leben. Es geht darum, ihren Traum vom Fußball-Profi zu leben. Die Jungs müssen liefern.“