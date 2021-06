ÖBAG berät Schmid-Ersatz in Aufsichtsräten mit OMV, Verbund und Co.

Wien – Die Staatsholding ÖBAG stimmt sich derzeit mit ihren Beteiligungen OMV, Verbund, Telekom Austria und Co. ab, ob und wann der zurückgetretene ÖBAG-Chef Thomas Schmid in den jeweiligen Aufsichtsräten nachbesetzt wird. Es sei ein "weiteres Vorgehen" geplant, das Prozedere hänge auch vom Aktienrecht ab, sagte ÖBAG-Sprecherin Melanie Laure am Mittwoch zur APA.