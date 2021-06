Wildbienen-Seminar in Ginzling: Wenn die Hummel ein Kuckuck ist

Ginzling – Das Eintauchen in die Welt der Bienen ist ähnlich wie der Blick in Alice’ Wunderland: Man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das erlebten kürzlich auch die Teilnehmer eines Wildbienen-Seminars in Ginzling. Unter Anleitung der Wildbienen-Experten Johann Neumayer und Katharina Thierolf wurden Hummelarten per Mikroskop betrachtet und bestimmt. Gar nicht so leicht, denn alleine in Österreich gibt es 45 Hummelarten. Und zudem erfuhr man viel Wissenswertes über die großen, flauschig wirkenden Brummer.