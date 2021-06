Schlagabtausch rund um Innenstadt-Thema im Imster Gemeinderat

„Was haben wir getan? Eigentlich nicht sehr viel. Trotz Stadtmarketing ging es weiter bergab!“, zeigt sich GR Helmuth Gstrein entrüstet: „So wie es jetzt ist, so eine Verwahrlosung, habe ich noch nirgends gesehen.“ Imst sei trotz diverser Bemühungen, die Innenstadt zu beleben, „absolut die letzte Nummer“. Das reiche von dreckigen Fenstern bis zu den leeren Auslagen der aufgelassenen Geschäftslokale. „Wir haben 13.000 Quadratmeter von Lebensmittlern. Das stimmt! Nur haben wir diese am falschen Standort“, kritisiert Gstrein.

Vize-BM Gebhard Mantl lässt die Kritik nicht gelten: „Man hat sehr viel in den Sparkassenplatz investiert. Dass man nichts getan hat, stimmt einfach nicht.“ Schließlich sei „die Innenstadt“ nicht nur „die Kramergasse“, fasst Mantl zusammen. „Von der Apotheke bis zum Sparkassenplatz hat sich die Stadt sehr gut entwickelt“, glaubt Mantl. Er hoffe, dass am Johannesplatz „ein starker geschäftlicher Zweig“ entsteht. Erst dann würden die restlichen Eigentümer „etwas tun“, mutmaßt Mantl: „Die Schaufenster schauen fürchterlich aus, aber die zu putzen, ist nicht die Aufgabe der Stadt.“

Dass es in vergleichbaren Städten ähnliche Tendenzen gebe, ruft Vize-BM Stefan Krismer in Erinnerung: „Da steht Imst jedoch weit besser da. Es wäre super, wenn wieder ein Lebensmittelgeschäft in die Kramergasse käme. Zu sagen, Imst ist schlecht, erschreckt mich.“ GR Brigitte Flür bekundet, auf „ihr Imst stolz“ zu sein und sich diese Stadt nicht schlechtreden zu lassen. Was das Stadtmarketing anbelangt, so müssten sich die Fraktionen zusammenreden, um die gewünschte Richtung vorzugeben. „Wenn man alles nur schlechtredet, wird man keine Probleme lösen“, empört sich der „leidenschaftliche Imster“ GR Norbert Praxmarer. Man müsse die Probleme auch ansprechen dürfen, kontert der „leidenschaftliche Imster“ Gstrein.