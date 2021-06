Für den Brennerbasistunnel geht es in der EU jetzt ums Geld

Innsbruck – Geschlossenheit nach innen, keine Spekulationen nach außen: Die beiden Vorstände der Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE, Martin Gradnitzer und Gilberto Cardola, machten gestern klar, dass es ihr Ziel sei, den Tunnel so schnell wie möglich zu bauen. Ende 2031 soll er fertig sein und 2032 in Betrieb gehen. „Das ist der klare Auftrag an die Vorstände“, so Gradnitzer. Zugleich hofft die BBT-Spitze, mögliche Risken, „die auftreten können und nicht in unserer Macht stehen“, zu bewältigen. Deshalb wurde vom BBT-Aufsichtsrat in einer internen Risikoanalyse von maximalen Verzögerungen bis 2034 gesprochen.