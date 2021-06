Öffentlich-rechtliche Zukunftsfragen vor der Wahl im ORF-Stiftungsrat

Wien – Am 10. August wählt der ORF-Stiftungsrat den neuen Generaldirektor von Österreichs größtem Medienhaus. Heute trifft das oberste Gremium des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu seiner letzten Sitzung vor der Abstimmung zusammen. Dabei wird auch das Prozedere der Wahl bestimmt. Alexander Wrabetz, ORF-General seit 2007, hat bereits angekündigt, sich erneut zu bewerben. Über mögliche Mitbewerber:innen wird bereits seit Längerem spekuliert. Offiziell ausgeschrieben wird der Posten Ende Juni. Die Ausschreibungsfrist dauert vier Wochen. In der ersten Stiftungsratssitzung nach der Wahl, die diesmal am 16. September angesetzt ist, werden dann auf Vorschlag des neugewählten Generals weitere Führungspositionen – darunter die Direktoren der neuen Landesstudios – bestellt.