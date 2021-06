Feuernacht in Südtirol: „Für die Begnadigung auch den Willen kundtun“

In der Feuernacht wurden in Südtirol 37 Masten gesprengt. Es war der Auftakt zu einer Reihe von Anschlägen, um auf die Situation der deutschsprachigen Minderheit in Italien aufmerksam zu machen.

Innsbruck, Bozen – In der Nacht auf Samstag jährt sich zum 60. Mal die Feuernacht in Südtirol. Aktivisten wollten damals mit der Sprengung von 37 Strommasten auf die Unterdrückungspolitik Roms Anfang der 1960er-Jahre, auf die Blockade bei der Umsetzung des Pariser Abkommens sowie die Rechte der Südtiroler Bevölkerung aufmerksam machen. Es war der Auftakt zu den Bombenjahren. 361 Anschläge wurden bis Ende der 1980er-Jahre verübt, die insgesamt 21 Tote, davon 15 Angehörige der Ordnungskräfte, und 57 Verletzte zur Folge hatten.

Viele Attentäter wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, einige davon unter Abwesenheit. Wie die nach Österreich geflüchteten „Pusterer Buam“. Schon seit Jahren wird deshalb über eine Begnadigung der noch lebenden Südtirol-Aktivisten diskutiert. So haben die Kinder von Heinrich Oberleitner vor drei Jahren um Begnadigung ihres Vaters angesucht, die von der Staatsanwaltschaft Brescia befürwortet wird. Die Entscheidung liegt jetzt bei Staatspräsident Sergio Mattarella. Bei seinem Besuch in Rom sprach dessen österreichischer Amtskollege Alexander Van der Bellen optimistisch davon, dass „wir auf einem guten Weg“ sind. Insgesamt bleibt es aber weiter eine sensible diplomatische Angelegenheit, denn die Begnadigung ist in Italien nicht unumstritten, zumal die Aktivisten in den Rechtsparteien als „Dynamitardi“ bezeichnet werden.