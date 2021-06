Zwei Kinder nach Starkregen in Vorarlberg aus Bach gerettet

Feldkirch – Nach teils starken Gewittern sind am Mittwoch in Zwischenwasser (Bezirk Feldkirch) zwei Kinder aus einem Bachbett gerettet worden. Die beiden elf und 13 Jahre alten Kinder spielten am Nachmittag am Ufer der Frödisch, als ein kurzer Starkregen einsetzte, der den Pegel des Gewässers schwallartig ansteigen ließ. Die beiden hingen in der Folge an einer steilen bewachsenen Böschung fest, so die Polizei.